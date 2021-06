Le Papio est en place à Hao

DC •

Les baraques foraines sont en place, à Hao ! Restaurants, snacks, fare artisanal, et quelques petites attractions animeront le village de Otepa durant le mois de juillet. Des spectacles de chants et danses ponctueront aussi les soirées pour le plus grand plaisir des habitants du village et de l'atoll. Un concours organisé chaque année par le comité du Heiva. Le comité du Heiva qui veille chaque année au bon déroulement de toutes les activités et qui cette fois-ci est composé exclusivement de femmes.