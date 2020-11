Le Soroptimist poursuit sa lutte contre la violence faite aux femmes

Du 25 novembre au 10 décembre, le Club Service projettera gratuitement le film "Made in Bangladesh" dans les lycées, et si possible publiquement afin de collecter des fonds destinés au foyer Pu O Te Hau de Pirae.

L’éducation des femmes et des filles

L’autonomisation et le leadership des femmes

La lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles

La santé

L’environnement afin d’améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants, sans oublier la défense de la paix.

Il y a une vérité universelle, valable dans tous les pays, dans toutes les cultures et dans tous les groupes : la violence à l’égard des femmes n’est jamais acceptable, jamais excusable, jamais tolérable Ban KI Moon, secrétaire général des Nations Unies

Le Soroptimist international est l’organisation féminine la plus représentée dans le monde avec près de 72 000 membres. En France, plus de 2208 membres dans 108 clubs agissent.Suivant sa devise «», il s'engage au niveau local, national et international dans des projets et des actions concrètes, visant notamment :Du 25 novembre au 10 décembre, les Soroptimist soutiennent la quinzaine onusienne d’activisme de lutte contre les violences à l’égard des femmes et des filles.Pendant cette quinzaine, l'association participe, comme beaucoup de clubs Soroptimist de France, à une opération nationale de cinéma et envisage de projeter le film "Made in Bangladesh" de Rubaiyat Hossain (2019).Il retrace le combat d'une jeune femme de 23 ans qui travaille dans une usine textile au Bangladesh et qui décide avec ses collègues de monter un syndicat pour améliorer leurs conditions de travail de plus en plus dures.Toutefois, la situation sanitaire actuelle laisse encore le club dans l’incertitude de réaliser cette action.Néanmoins, ce film sera projeté gratuitement dans des classes de lycée et fera l'objet d'un dossier pédagogique complet remis aux enseignants.L'objectif des membres du Sorptimist consiste à sensibiliser les jeunes gens et les jeunes filles à l’égalité homme femme, une priorité nationale, mais aussi à faire connaître l’action du club.