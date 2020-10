Le XV du pacifique, de l'armée au rugby  

Après plus de 8 mois d'inactivité, le XV du Pacifique a repris le chemin des terrains, à l'occasion du baptême de la promotion 343 de l'École nationale des sous-officiers d'active. Car ces hommes sont aussi des militaires, tous engagés sur plusieurs fronts.

Ces rugbymen se voient quatre à cinq fois par an. Ces hommes sont liés par la foi et un état d'esprit qui fait leur force quelque soit leur adversaire en face. Pas toujours simple de constituer une équipe car ils sont éparpillés au quatre coins de l'Hexagone. "Nos joueurs, quand ils viennent à un rendez-vous du XV du Pacifique, c'est vraiment pour se ressourcer", explique l'adjudant Moana, entraîneur du XV du Pacifique.Après plus de 8 mois d'inactivité, le XV du Pacifique a, enfin, repris le chemin des terrains à l'occasion du baptême de la promotion 343 de l'École nationale des sous-officiers d'active. Car ces hommes, s'ils véhiculent les vertus de combat des rugbymen du Pacifique, sont aussi des militaires, tous engagés sur plusieurs fronts. "C'est toujours l'occasion pour l'école de faire un focus sur un moment important de notre histoire", souligne le Lieutenant Colonel Frédéric, commandant Promotion "Volontaires du Pacifique" Ensoa. "J'ai mes gars (...) qui répondent présents", confie ému l'adjudant chef Alexandre, manager du Xv du Pacifique.