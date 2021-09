Les enfants du fenua ont besoin de vous

Devenez parrain/marraine de cette activité Croix-Rouge- Enfants du Fenua.

Com Croix Rouge / Polynésie la 1ère (MEL : IB) •

"Les enfants du fenua" est un dispositif de soutien éducatif et d’activités pour des enfants en difficulté via des personnes bénévoles de leur quartier. Elles donnent un peu de leur temps selon leurs disponibilités, en semaine ou le week-end, pour des devoirs, des sorties, etc.

L’identification des enfants est effectuée par des partenaires (assistants sociaux, établissements scolaires, etc.).

Des dons sont également faits à des organismes partenaires pour des actions concourant à l’éducation et à l’épanouissement d’enfants défavorisés (colonies de vacances, matériel scolaire, activités extra-scolaires…).

Pour tout renseignement, téléphonez au 87 74 17 05.