Les fidèles de retour dans les églises

Chants et prières ont de nouveau résonné dans les églises et temples du fenua. La cathédrale de Papeete a accueil beaucoup plus de fidèles ce dimanche. Au temple protestant de Mahina, les matahiapo n’ont pas manqué ce premier dimanche de déconfinement.

Polynésie la 1ère (MLSF), Corinne Tehetia et Marcel Bonno •

La vie spirituelle a repris avec ferveur. Fini les restrictions de déplacement. Les fidèles pour célébrer leurs cultes ont retrouvé leur vie communataire dans les temples ou les églises. Un dimanche de foi comme à la normale dans toute la Polynésie. "Il y avait beaucoup plus de fidèles que les autres dimanches", constate le Père Christophe. ©polynesie Les cloches ont aussi raisonné de nouveau, ce dimanche matin, à Mahina au temple protestant Getsemané. Quelques fidèles s’y sont retrouvés pour écouter le message du jour. Une aubaine pour les matahiapo qui attendaient la réouverture du temple depuis plusieurs semaines. Aujourd’hui, l’émotion est au rendez-vous. Mais le plus important pour le conseil des diacres est de faire appliquer les gestes barrières. "A tous les paroissiens et le peuple de Mahina qu'ils viennent avec les masque et utilisent le gel", rappelle le porte-parole de la paroisse protestante de Mahina, Edgar Mahaa. Interview

