Les jeunes des quartiers de Papeete renouent avec leur culture

Les jeunes des quartiers de Papeete ainsi que ceux du centre pour jeunes adultes de Fare Ute étaient à Vairao aujourd'hui. Au programme, la visite d'un marae.

DC •

C'est comme un grand et beau voyage. Là pas si loin, jusqu'à la presqu'île, c'est le dépaysement assuré pour 210 enfants issus des quartiers de Papeete et du centre pour jeunes adultes de Fare Ute.La découverte d'un autre chez soi, avec la culture en exergue. Le tout, bien sûr, placé sous les bonnes pratiques en temps de pandémie.Au programme visite d'édifices culturels de la Polynésie, comme des marae, des excursions et des randonnées. Pour la plupart de ces jeunes, c'était une premiere.Le reportage de Sandro Ly et Mirko Vanfau :