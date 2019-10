Loma Spitz, un mythe de la chanson polynésienne s'en est allé

© P1ère

Loma Spitz, un mythe de la chanson polynésienne s'en est allée

Trois ans après sa soeur Mila, disparue en 2017, Loma Spitz est décédée aujourd'hui à l'âge de 80 ans. Les deux femmes avaient formé dans les années 60 le duo le plus célèbre de la chanson polynésienne.Toutes deux sont nées à Tahiti. Après leurs études à Fidji, leurs chemins se sépareront quelques temps, mais elle se rejoindront finalement sur la scène musicale de Papeete en 1959. C'est au Quinn's qu'elles vont se retrouver, à l'initiative de son célèbre chef d'orchestre Eddy Lund.Cette rencontre va lancer leur carrière commune qui sera définitivement liée à l'esprit des nuits de Papeete et de cette époque joyeuse et colorées de l'histoire de la capitale.Leurs chansons sont gravées dans la mémoire collective et font désormais partie du patrimoine polynésien.