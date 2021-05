Aux Marquises, le RSMA offre une deuxième chance aux jeunes

MG •

Le Régiment du service militaire adapté propose des formations en restauration, dans le bâtiment, le maraîchage et de nombreux autres secteurs. Le RSMA conditionne en parallèle les inscrits au milieu militaire, notamment physiquement. La plupart des jeunes qui intègrent cette structure s’engagent ensuite dans l’armée. Cela leur permet de s’y préparer.

Que du bonus



Le RSMA représente une « deuxième chance » pour sortir les jeunes polynésiens du chômage. A l'égal des hommes, les femmes peuvent entrer au RSMA et s'y former. Les compétences acquises lors de leur formation au RSMA leur sont utiles tant dans la vie professionnelle qu'au quotidien. Les engagés apprennent à être autonome et polyvalent.

Le RSMA accueille chaque année cinquante jeunes pour des formations de dix mois.