Le régiment du service militaire adapté de Polynésie française célèbre son 30e anniversaire. Hiva Oa, où s'est implantée la compagnie pionnière du régiment, a célébré cet évènement.

Polynésie la 1ère (MLSF), Sylvain L'Amiral •

Polynésie la 1ère ...

Hiva Oa célèbre l’anniversaire du SMA

A l'occasion du 30e anniversaire de la création du régiment du service militaire adapté de Polynésie française, une délégation composée du chef de corps, des trois commandants d'unités et de leur fanion appartenant aux autres compagnies implantées sur Tahiti et Tubuai, sont venus participer à la célébration de cet événement à Hiva Oa, aux MarquisesC'est ici qu'est implantée la compagnie pionnière du régiment. En 1989, la première compagnie de formation professionnelle du service militaire adapte fut crée. De nombreux personnels civils et militaires se sont rassemblés pour cet anniversaire qui marque l'attachement de la population envers le SMA.