La municipalité s’est chargée de répartir équitablement le poisson.



Une centaine de familles de Hiva Oa profite de la générosité des pêcheurs de l’île

Aux Marquises le partage est une valeur ancestrale et à Hiva oa cette notion prend tout son sens avec le confinement et les différentes mesures de restriction. Par esprit de solidarité et de fraternité, les pêcheurs de l'île ont distribué le produit de leur pêche à une centaine de familles dans le besoin. Il s’agit de familles nombreuses dans la plupart des cas. La nouvelle municipalité s'est chargée de collecter les paquets de poissons et de les remettre à leurs destinataires.Joëlle Frébault, maire de Hiva Oa :