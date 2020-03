Mesures de prévention aux Marquises

Alors que les premiers étudiants sont de retour chez eux, aux Marquises, les autorités de l'archipel ont rappelé les mesures de prévention : confinement pendant 14 jours et règles d'hygiène. L'hôpital de Nuku Hiva a également été repensé pour faire face à toute éventualité.

LGT, Marie Curvat •

A Nuku Hiva, le maire Benoit Kautai et la subdivisionnaire de la santé aux Marquises (également directrice de l’hôpital de l’archipel) Muriel Arondeau, ont tenu à rappeler ce 19 mars, sur les ondes de Radio Marquises, les règles d’hygiène élémentaires mais surtout les mesures de confinement décidées la veille pour les Marquises. Ils ont également rappelé les numéros à appeler en cas de symptômes liés au coronavirus : le 15, mais aussi le numéro de l’hôpital marquisien : 40.910.216.



Un rappel d'autant plus important que ce 19 mars, les étudiants de Tahiti sont de retour sur la terre des hommes. Ils se sont vus remettre par les policiers municipaux et le personnel de la cellule de promotion de la santé, un courrier leur rappelant de rester confinés chez eux pendant une période de 14 jours.



C’est à Nuku Hiva que se trouve l’unique hôpital de l’archipel. Ce dernier se prépare à faire face au Covid-19.

En effet, depuis plusieurs jours, des travaux relatifs à l’éventuelle arrivée de malades du Coronavirus sont en cours de finition. Il s’agit de recevoir le mieux possible les patients dans des zones confinées et adaptées :



Ainsi,

-L’entrée de l’hôpital a été repensé de façon a pouvoir juguler les entrées et sorties.



-La maison de passage des infirmiers temporaires à été transformées en salle de consultation pour les cas supposés de coronavirus.



-De plus, l’ancienne salle d’accueil des patients « classiques » et le cabinet de consultation du médecin généraliste ont été transformés en service d’urgence réservé aux malades du covid19 ; 4 postes de réanimation et autant de postes de soins intensifs équipés d’arrivées d’oxygène y ont été installés.



4 infirmiers, 2 infirmiers anesthésistes, 1 médecin généraliste, 1 médecin Anesthésiste et 2 chirurgiens seront en charge de ce service. Bien entendu le reste du personnel l’hôpital est aussi présent en renfort, mais devra aussi s’occuper du reste des patients.