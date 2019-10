Nuku Hiva : 800 pieds de cannabis saisis

Interview

Les plants en question ont été trouvés dans la vallée de Hoata située dans le principal village de l’île, Taiohae.Frédéric Balch, commandant de la brigade de gendarmerie de Nuku Hiva revient plus en détails sur cette opération.Au total, huit personnes ont été auditionnées par les gendarmes de Nuku Hiva. Certaines d’entre elles étaient récidivistes. Parmi ces personnes, l’une d’elle possédait 500 pieds de cannabis sur les 800 trouvés, une quantité de drogue destinée à la revente. "Le mis en cause qui a été entendu envisageait de revendre. On constate que par le passé les gens consommaient le cannabis pour leur usage personnel, mais le cannabis c'est aussi de l'argent facile, il y en a qui ont bien compris la chose", explique le commandant de la brigade de l'île.Cette personne comme celles ayant déjà des antécédents judiciaires sera traduite en justice à l’occasion de la prochaine audience foraine qui aura lieu en mars 2020 au tribunal des Marquises. Quand aux pieds de paka, ils ont été arrachés par les gendarmes puis, selon les instructions permanentes du procureur de la République, ils ont été détruits par incinération derrière la gendarmerie de Taiohae.