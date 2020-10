Nuku Hiva : le patrouilleur Arago visite sa ville marraine

Parti pour une mission de surveillance maritime et de police des pêches dans et à la sortie de la ZEE, le patrouilleur Arago a fait une escale à Nuku Hiva. L'occasion de rencontre les élèces du collège de l'île.

Polynésie la 1ère (MLSF), Marie Curvat •

©polynesie

Aux Marquises, le patrouilleur Arago a appareillé de la base navale de Papeete il y a une semaine pour mener une mission de surveillance maritime et de police des pêches dans et à la sortie de la Zone économique exclusive (ZEE). Des contrôles réguliers pour dissuader les pêcheurs étrangers de s'y aventurer ou des braconnier des mers qui traquent les espèces protégées.L'équipage de l'Arago s'est permi une escale à Nuku Hiva. Une belle occasion de dévoiler aux élèves de 3ème de Taiohae, les avantages d'intégrer la marine nationale, comme l'explique le second de l'Arago.