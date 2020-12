Prévention des accidents domestiques à Nuku Hiva

Webmaster •

En France métropolitaine, les accidents domestiques sont à l’origine de 20 000 décès par an. En Polynésie, on ne dispose pas de chiffres précis mais ces accidents courants sont source d’inquiétude pour la santé publique, d’autant que les périodes de vacances sont propices au bricolage et au jardinage. La maison de l’enfance de Nuku Hiva , qui dépend du Fare Tamahau de Tahiti, a organisé une matinée informative et ludique sur la prévention des accidents domestiques. La population de l’île est venue nombreuse participer à cette journée interactive.