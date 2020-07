Arrivée surprise d'un hélicoptère à Ua Pou

Cela faisait 12 ans qu'un hélicoptère ne s'était pas posé à Ua Pou. C'est désormais chose faite... Un hélicoptère s'est posé en début de semaine pour faire de la reconnaissance sur les aires de poser, afin de récupérer les blessés si nécessaire.

Polynésie la 1ère (MLSF), Lionel Tehaamoana •

Interview

C'est une arrivée surprise... Un hélicoptère s'est posé à Ua Pou, en début de semaine, sur le terrain de football de Hakahau. Cela faisait 12 ans qu'un hélicoptère ne s'était pas posé sur cette île des Marquises. La compagnie Tahiti Nui Hélicoptère est venue faire un repérage des différents lieux d'atterrissage non seulement dans le village principal mais aussi dans quelques vallées.Des informations qui serviront aux deux prochains hélicoptères aux couleurs des Marquises et qui arriveront d'ici la fin de l'année. "Pour l'instant, on fait beaucoup de reconnaissance (...) Cela nous permet de connaître les points de poser, où on pourrait venir récupérer les blessés le jour où on sera appelé", explique Guillaume, le pilote.