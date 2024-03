Opération "place nette" : bilan et perspectives de la Gendarmerie

L'invité café du mercredi 27 mars 2024 est le colonel Grégoire Demezon, commandant de la gendarmerie nationale en Polynésie française.

Le colonel Grégoire Demezon, commandant de la gendarmerie nationale en Polynésie française, a exposé le bilan de l'opération "place nette", soulignant son importance dans le cadre des Jeux Olympiques. L'opération, concentrée sur la lutte contre les trafics de stupéfiants, a abouti à 189 personnes mises en cause et à des saisies significatives de drogue : 1,4 kg d'ice, 1 demi tonne de cannabis... 4 points de deal ont été fermés. Il a également abordé la stratégie globale de la gendarmerie, impliquant une coopération inter-services et internationale. En plus des trafics de drogue, la lutte contre le cybertrafic émerge comme un nouveau défi, nécessitant une prévention et une répression efficaces. La gendarmerie a renforcé ses moyens, notamment dans le domaine cyber, pour faire face à cette menace croissante.

Il est interrogé par Ibrahim Ahmed Hazi en français :

En tahitien avec Carlos Natua, c'est Patrick Bordet, conseiller délégué à la police et à la prévention de la délinquance, qui est interviewé :