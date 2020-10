Ua Pou : travaux de sécurisation de la route reliant Hakahau à Hoho'i

A Ua Pou, des travaux de sécurisations ont lieu afin d'élargir un tronçon de la route reliant Hakahau à Hoho'i.

Polynésie la 1ère (MLSF), Lionel Tehaamoana

Les travaux de sécurisations par les services de l'Equipement de Ua Pou ont lieu actuellement sur un tronçon de la route reliant Hakahau à Hoho'i au lieu dit "Puopata". L'accès au site est donc fermé durant les travaux de la journée.Le passage à l'origine est très étroit et dangereux pour les véhicules légers et engins poids lourds. Les travaux consistent à élargir le passage avec l'aide de pelleteuse et de tractopelle. Il ne reste aux habitants plus que quelques jours d'attente avant de pouvoir circuler normalement et en sécurité. Des habitants ravis par ces travaux, à l'instar de Teahu Teikitumenava.