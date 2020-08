Masque obligatoire dans tous les lieux clos et établissements accueillant des enfants hors structure scolaire

De nouvelles mesures de prévention concernant en particulier les crèches et les garderies entrent en vigueur.



Compte tenu de l’évolution épidémiologique et afin de limiter la propagation de la Covid-19, les mesures de prévention viennent d’être renforcées.



Le port du masque devient obligatoire pour le personnel et pour toute personne âgée d’au moins 11 ans dans tous les lieux clos et établissements recevant du public. Le lavage des mains régulier et la distanciation physique restent de rigueur.



Par ailleurs, seuls les enfants non atteints de maladies contagieuses sont admis à fréquenter ces établissements les crèches et les garderies.



En cas de symptômes évocateurs de la Covid-19, se rapprocher des autorités sanitaires au 40 455 000 (du lundi au vendredi de 8h à 18h et le week-end de 8h à 13h) ou de votre médecin traitant. A défaut, et si votre état est alarmant, appeler le 15.



Pour tout complément d’information, il est possible de joindre l’ARASS au 40.48.82.28 ou au 40.48.82.35 (Standard). Plus d’informations sont également disponibles sur le site de la direction de la santé : https://www.service-public.pf/dsp/