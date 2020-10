Ce jeudi 1er octobre est la journée internationale des Matahiapo.

Matahiapo : des actions pour réduire leur solitude...

En ce jeudi 1er octobre, journée mondiale des Matahiapo, force est de constater que de plus en plus de séniors se retrouvent seuls. Livrés à eux-même, certains centres d'accueil se sont donné pour mission justement de briser cet isolement. Un processus, qui passe par des activités ludiques, culinaire et portive destinées à leur pensionnaire. Eva Raapoto et Patita Savea sont allés au centre d'accueil de la croix rouge, le « Fare pua Rama » à Arue.La direction des Solidarités, de la Famille et de l'Égalité organisent cette semaine plusieurs évènements comme des visites dans les administrations.