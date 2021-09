Même confinés, les Kid reporters nous emmènent dans l’espace !

C’est le confinement et l’école à la maison, les Kid reporters ne peuvent plus se voir pour réaliser leurs reportages, la rentrée télé de leurs nouveaux reportages est d’ailleurs décalée au 10 octobre. Alors, ils ont trouvé une solution ! Réaliser des vidéos pour apprendre en s’amusant !

Polynésie la 1ère ; SD •

Tout commence quand leur maîtresse leur propose de réaliser un travail artistique sur le système solaire…

« Allez les copains… Et si on réalisait ensemble une vidéo ? »

Tout le monde se prend en jeu, les enfants comme leurs mamans, mais aussi les frères et sœurs qui s’ajoutent à l’équipe ! Chacun choisit ses planètes, travaille de son côté, puis ils s’appellent pour mettre en commun leurs vidéos et réaliser ensemble l’intro et la conclusion. Un beau moment de partage et de bonne humeur !

Finalement leur présentation sur les planètes dure 7 minutes ! « Ah quand même ! Et si, au lieu de l’envoyer juste à la maîtresse, on en faisait profiter tous les enfants qui comme nous étudient le système solaire à l’école ! Ça va peut-être plaire à d’autres maîtresses et à d’autres enfants ! ».

Alors le message de ces enfants est clair, n’hésitez pas à partager, et la montrer à d’autres enfants !

Cette vidéo pédagogique s’intègre parfaitement dans la continuité pédagogique. Et en attendant la saison 3, retrouvez les émissions de la saison 1 et 2 en replay sur le site de Polynésie 1ère et sur la chaîne YouTube des Kid reporters !

Vidéo réalisée par les kids Alex, Cassie, Eva, Haumatai, Heremoana, Hitivai et Sofia en CM1 A, Ecole de la Mission, Papeete.

Avec le soutien des mamans : Gaëlle, Kim, Stéphanie et Hélène.

Remerciements à super maîtresse Revanui !