Miss et Mister Tatau 2019: premier aperçu des candidats

Les candidates au titre de miss tatau 2019 Les candidates au titre de miss tatau 2019 © Belinda Tumatariri

Les candidates au titre de miss tatau 2019 © Belinda Tumatariri

Les candidates au titre de miss tatau 2019 © Belinda Tumatariri

Les candidates au titre de miss tatau 2019 © Belinda Tumatariri

Les candidates au titre de miss tatau 2019 © Belinda Tumatariri Préc.

Suivant Plein écran









Les candidats à l'élection de Miss Tatau se sont présentés ce matin devant le jury de sélection, à l'hôtel Ia Ora Beach Resort.Côté femmes, elles étaient 5, et elles ont toutes été retenues pour la soirée d'élection qui aura lieu le 9 novembre à 18H. Elles s'appellent Miryam, Gladys, Lesly, Poerani et Shana, et elles espèrent remporter le titre de plus belle femme tatouée de Polynésie.Quelques tane se sont aussi portés candidats pour le titre de Mister Tatau.Au programme de la soirée du 9 novembre, un spectacle de danse du feu et un feu d’artifice.Côté musique, Maruao puis Angelo se produiront sur scène.La gagnante aura la chance de participer au concours Ink Girl en France, et le gagnant à celui de Ink Boy.