Annick Girardin en visite au CRIOBE

La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, visite le CRIOBE, ce 3 février, à Moorea, pour la première fois. Le Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l’Environnement travaille notamment sur les coraux et l'acidification des océans.

La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, visite le Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l’Environnement (CRIOBE) de Moorea, ce 3 février, pour la première fois. Une visite pas anodine, à l'heure de la mise en place de la trajectoire 5.0. Le CRIOBE jouera un rôle prépondérant dans l'application du point 5 : "zéro vulnérabilité", des territoires résilients face au changement climatique et aux risques naturels.

Le CRIOBE possède la plus grande collection au monde de coraux de grande profondeur (mésophotiques), grâce aux recherches effectuées en partenariat avec l'expédition "Under the Pole". 2 116 échantillons ont pu être récoltés.



Au total, 88 personnes travaillent au CRIOBE, dont une quarantaine de permanents. Le Centre travaille en particulier sur les récifs coralliens et l'impact sur les organismes avec l'acidification des océans.

Il propose également des formations et compte 25 doctorants.