L'association des Jeunes sapeurs pompiers de Moorea mobilisée pour le Téléthon

Tous les ans, l'association des Jeunes sapeurs pompiers de Moorea se mobilise pour le Téléthon.

Jeanne Phanariotis / Axelle Mésinèle (MEL / IB) •

"La population de Moorea est toujours généreuse malgré la situation sanitaire"

Si vous le pouvez, soutenez le Téléthon en achetant des tee-shirts ou en faisant un don au 44 36 37.

C'est le dernier jour pour participer au Téléthon. Le 44 36 37, c'est le numéro à composer pour faire un don. L'édition 2020 ne ressemble pas aux précédentes à cause de la situation sanitaire. Peu de défis mais des ventes de tee-shirts et la collecte d'argent.A Moorea, comme chaque année, l'association des Jeunes sapeurs pompiers de Moorea s'est à nouveau mobilisée. Elle a récupéré les dons d'une quarantaine de magasins et d'établissements scolaires.L'association des Jeunes sapeurs-pompiers de Moorea espère collecter cette année 800 000 francs. L'argent du Téléthon permet de faire avancer la recherche sur les maladies génétiques.