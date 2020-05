Municipales : dépôt des candidatures du 29 mai au 02 juin

Une période supplémentaire de recueil des candidatures pour le second tour débutera vendredi 29 mai 2020 à 9h00 et se terminera mardi 2 juin 2020 à 18 heures auprès des subdivisions administratives du Haut commissariat.

Le Haut commissairiat informe les candidats au second tour des élections municipales du 28 juin prochain qu'ils disposent d'une nouvelle période pour faire acte de candidature."Le second tour des élections municipales aura lieu le 28 juin prochain.Une période supplémentaire de recueil des candidatures pour le second tour débutera le vendredi 29 mai 2020 à 9h et se termine le mardi 2 juin 2020 à 18 heures.Toutefois, pendant cette période supplémentaire :les listes de candidats ayant déposé leur candidature au mois de mars pourront les retirer sous certaines conditions ;les candidats n’ayant pas déposé de liste en mars et remplissant les conditions pour se présenter au second tour pourront le faire à cette occasion.Ces démarches sont à effectuer auprès des subdivisions administratives du Haut-Commissariat entre le 29 mai et le 2 juin 2020 selon les modalités publiées sur le site Internet du Haut-Commissariat.A noter que pour les communes de moins de 1000 habitants soumises au scrutin majoritaire plurinominal, la déclaration de candidature n’est pas nécessaire. Les candidats au premier tour, s’ils n’ont pas été élus, sont automatiquement candidats au second tour.La campagne électorale du second tour est ouverte le lundi 15 juin à zéro heure et s’achèvera le samedi 27 juin à minuit".