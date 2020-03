Nés un 29 février, ils attendaient leur jour anniversaire depuis 4 ans

Les personnes qui sont nées un 29 février ne peuvent fêter leur anniversaire le jour J que tous les quatre ans... et c'est le cas cette année, puisque 2020 est une année bissextile.

P1ère, DC •

Aurélie, maman de Pofaiti

Tehaura'i

Cela arrive une fois tous les 4 ans : 2020 est une année bissextile. C’est à cela que nous devons la particularité d’être aujourd’hui un 29 février. Une année bissextile est une année comportant 366 jours au lieu de 365 jours. Un jour supplémentaire, le 29 février, est placé après le dernier jour du mois de février qui compte habituellement 28 jours dans le calendrier grégorien.Pour ceux qui sont nés un 29 février, c’est donc le premier "vrai" anniversaire depuis 4 ans. C'est le cas de Pofaiti, née le 29 février 2016.Aurélie sa maman, raconte cette journée très spéciale.Tehaura’i aussi fête son anniversaire aujourd’hui. Chez lui, il y a toujours eu un gros événement entre février et mars, car son père et son oncle sont nés le 1er mars.Bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 29 février. Et rendez-vous en 2024 pour fêter à nouveau cela le jour J!