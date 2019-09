Nombreuses réactions suite au décès de Jacques Chirac

L'ancien président de la République Jacques Chirac est mort jeudi matin à l'âge de 86 ans.



"Le président Jacques Chirac s'est éteint ce matin au milieu des siens. Paisiblement", a déclaré l'époux de Claude Chirac.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont aussitôt observé une minute de silence. La tour Eiffel a été éteinte et tous les drapeaux tricolores mis en berne sur les monuments nationaux. Une journée de deuil national sera observée lundi.



L'ex-chef de l'Etat était un des grands fauves de la droite française dont la longévité, entre succès brillants et échecs cuisants, a démontré une exceptionnelle capacité de rebond.



Celui qui n'apparaissait plus en public depuis plusieurs années fut président de la République pendant douze ans (1995-2007), deux fois Premier ministre, trois fois maire de Paris, créateur et chef de parti et ministre à répétition.



Ses mandats élyséens resteront marqués par son "non" à la deuxième guerre d'Irak, la fin de la conscription militaire, la reconnaissance de la responsabilité de l'Etat français dans les crimes nazis, le passage au quinquennat, le cri d'alarme ("notre maison brûle") face à la dégradation de l'environnement, une première victoire importante sur l'absurde mortalité routière.



Jacques Chirac était parvenu à conquérir l'Elysée - rêve d'une vie pour ce fils unique - en 1995 après deux défaites (1981 et 1988).

En 2007, affaibli par un accident vasculaire cérébral qui l'a frappé deux ans plus tôt, il doit voir triompher Nicolas Sarkozy pour lequel il est loin de manifester la ferveur indéfectible de son épouse Bernadette.

Les réactions dans le monde :

Nombre de personnalités dans le monde, outre des dirigeants de grandes puissances comme le président russe Vladimir Poutine ou la chancelière allemande Angela Merkel, ont salué la mémoire de Jacques Chirac.



- Charles Michel, Premier ministre belge et futur président du Conseil européen: "La France et l'Europe perdent une figure majeure qui aura marqué l'histoire politique de ces dernières décennies. Je retiens de Jacques Chirac le courage d'avoir reconnu la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs au cours de l'occupation de la France par l'Allemagne nazie. Sa défense du 'oui' dans le référendum de 2005 sur la Constitution européenne témoigne aussi d'un engagement prononcé en faveur d'une Europe plus solide".



-Le président russe Vladimir Poutine a réagi jeudi à la mort de l'ancien chef d'Etat français Jacques Chirac en saluant un dirigeant "sage et visionnaire". "Jacques Chirac a acquis le respect mérité de ses compatriotes et une haute autorité internationale en tant que dirigeant sage et visionnaire ayant toujours défendu les intérêts de son pays", a affirmé selon ce communiqué M. Poutine, qui avait récemment désigné M. Chirac comme le dirigeant étranger l'ayant le plus impressionné de sa carrière.



- Marcelo Rebelo de Sousa, le président portugais: Jacques Chirac "a toujours été très chaleureux avec les communautés portugaises de France, à la fois en tant que maire de Paris, Premier ministre et président de la République française".



- Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique: "En dépit de nos différends de temps à autre, il fut toujours et sans faillir aimable, généreux (...) Nous avons commencé ensemble le projet de défense européen à Saint-Malo. Nous avons oeuvré étroitement (...) pour assurer que l'élargissement de l'Europe se produise de façon à intégrer l'Est et l'Ouest".



- Ali Bongo Ondimba, le président gabonais: "Jacques Chirac était un grand ami du Gabon. Un amoureux sincère de l'Afrique. Il a été pour moi, plus qu'un ami, un père spirituel dont je n'oublierai jamais la bienveillance" .



- Idriss Deby Itno, le président tchadien: "Je salue la mémoire de ce grand Homme d'État qui a beaucoup oeuvré au raffermissement des relations entre la France et le Tchad" .



- Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol: "Comme Premier ministre, maire de Paris et président de la République française, disparaît un dirigeant qui a imprimé sa marque sur la politique européenne" .



- Mark Rutte, le Premier ministre des Pays-Bas: "Jacques Chirac était un homme politique d'une grande stature, qui au cours de sa longue carrière a apporté beaucoup à la France, à l'Europe et aux relations entre nos deux pays. Un grand merci des Pays-Bas".



- Mario Draghi, le président de la Banque centrale européennee: "je sais à quel point les Français se sentaient proches de lui. L'ancien Président de la République française incarnait les valeurs européennes de culture, de tolérance et de démocratie".



- Andry Rajoelina, le président de Madagascar: "Venu à #Madagascar en visite d'Etat en 2005, il a oeuvré pour des relations prospères entre nos pays, que son âme repose en paix".



- Sefik Dzaferovic, le membre bosniaque (musulman) de la présidence tripartite de Bosnie: "nous nous souviendrons de Jacques Chirac comme d'un ami de notre pays qui a fortement contribué à l'engagement de la communauté internationale pour arrêter la guerre (1992-95), et par la suite instaurer la paix et entamer la réintégration de la Bosnie" .



- Zeljko Komsic, membre croate de la présidence de Bosnie: "les citoyens de Bosnie-Herzégovine n'oublieront jamais l'aide amicale du président Chirac dans le combat pour la paix et l'indépendance de la Bosnie" .



- Milos Zeman, le président tchèque: "c'était un président compétent, solide et amical" .