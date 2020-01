Une nouveau lieu pour les lépreux de Orofara

A l'occasion de la journée mondiale des lépreux célébrée le 29 janvier, la communauté de Orofara inaugure sa nouvelle salle polyvalente.

Polynésie la 1ère/Mélissa Chongue •

"Les lépreux font parti de la famille. Et s'ils sont lépreux ce n'est pas de leur faute, ils sont acceptés, intégrés, accueillis."

La communauté de Orofara a construit une salle polyvalente pour accueillir le public mais aussi les personnes atteintes de la lèpre."Saint Lazare" est le nom donné à ce nouveau lieu. Un nom qui n'est pas anodin puisque Saint Lazare avait consacré sa vie aux lépreux.Pour Père Joël, il est important de ne pas fermer les portes aux personnes malades :Les généreux donateurs et les entrepreneurs ont oeuvré pour faire de ce lieu, un lieu agréable et de paix à Orofara. Comme l'explique Père Joël, au micro de Gilles Tautu.Comme tous les ans en Polynésie, les bénévoles de l’Ordre de Malte se mobilisent pour mieux faire connaître la maladie auprès du public et pour collecter des fonds pour la combattre.Cette maladie causée par la bactérie "Mycobacterium leprae" compte 3 à 8 nouveaux cas chaque année au Fenua. Si elle est difficile à déceler, elle se soigne aujourd’hui très bien.