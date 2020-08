Comme annoncé mardi par le Haut commissaire, les patrouilles de police sont dans les rues et dans les commerces de Papeete pour s'assurer de l'application des gestes barrière et du port du masque devenu obligatoire.

DC •

Nouvelle mesures sanitaires : la police veille..

Les gestes barrière doivent entrer dans nos habitudes quotidiennes. Hier, l'Etat et le Pays ont annoncé le port obligatoire du masque dans les commercres. La fermeture des discothèques et des boîtes de nuit. Les rassemblements de plus de 50 personnes doivent obtenir une autorisation municipale.Pour s'assurer que les mesures sont appliquées, la police nationale patrouille depuis ce matin. Son but, faire appliquer les normes du dernier arrêté des autorités... Nous avons profité d'une de leur sortie en ville pour voir comment les mesures barrière, désormais obligatoires, sont acceptées.