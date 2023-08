'Ōea : rencontre avec Moena Maiotui #3

Samedi 2 septembre à 19h30, découvrez le portrait de Moena Maiotui dans votre émission 'Ōea.

Service communication (MEL : IB) •

'Oeã est le rendez-vous féminin des Polynésiens. Hinarere Taputu propose chaque semaine de découvrir une vahine porinetia. Du lundi au vendredi à 18:10, au travers d'entretiens dans un cadre "cosy", c'est à la personnalité et à l'histoire de notre 'oeã que nous nous attachons puis, le samedi à 19:30, place au relooking avec notre équipe d'experts.

Moena Maiotui, le 'ori tahiti en héritage

Son fa'arapu a marqué les esprits et le monde de la danse locale. Moena est reconnue mondialement dans le domaine du 'ori tahiti, exportant la discipline et son savoir-faire dans le monde entier. Plus récemment, elle s'est lancé le défi de l'animation télé aux côtés de son amie danseuse Tuiana Brodien, en présentant l'émission Hono ipo sur Polynésie la 1ère. Au travers de photos, elle nous raconte la relation fusionnelle qu'elle entretient avec sa mère et le lien qu'elles ont avec la danse tahitienne, mais également son histoire d'amour et son mariage. Tout ceci est à découvrir tout au long de la semaine, en télé et sur nos réseaux sociaux.

Puis, rendez-vous samedi 2 septembre à 19:25 pour son relooking !

BONUS

Son portrait chinois