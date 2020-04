Opération "Caddies du cœur" à Paea

La distribution des « Caddie du cœur » de la commune de Paea a lieu ce jeudi 16 et vendredi 17 avril. Une opération financée par la commune et à destination de 650 familles démunies.

MD, LGT •

La commune de Paea a acheté pour près de 7 millions de Fcp de denrées alimentaires, soit des caddies d’une valeur de 10 000 Fcp qui sont offerts aux familles les plus démunies de la commune.

Les bénéficiaires ont été choisis notamment grâce au système de soutien financier de la commune en faveur des élèves, la bourse.



Au total, près de 650 caddies ont été préparés. Ils seront remis aux familles ce jeudi 16 avril et vendredi 17 avril, grâce à une trentaine de bénévoles qui se chargent de la distribution.



Depuis trois semaines, Paea distribue également 600 baguettes aux plus démunis tous les matins, entre 5h30 et 7h.