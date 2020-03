L'Ordre des médecins demande à ce que tout soit fait pour assurer la sécurité des personnels de santé

Dans un communiqué de presse, l'Ordre des médecins demande aux autorités de tout mettre en œuvre pour apporter aux personnels de la santé les moyens nécessaires. Et recommande à chaque citoyen de s’astreindre au respect des consignes fixées

Polynésie la 1ère (MLSF) avec communiqué •

Via un communiqué, l'Ordre des Médecins a tenu à demander aux autorités et notamment à l’État de tout mettre en œuvre pour apporter aux personnels de la santé les moyens et garanties nécessaires afin de limiter au maximum les risques liés à l’exercice de leurs fonctions. "La distribution, en tout point de la Polynésie, des équipements de protection au corps médical dans son ensemble est fondamentale au même titre que le déploiement des dépistages".



L'Ordre des médecins a par ailleurs souhaité montrer son plein soutien aux médecins et professionnels de santé dans leur engagement. "Plus que jamais, l’ensemble du corps médical est pleinement mobilisé aux côtés des patients et des pouvoirs publics pour faire face à cette grave crise sanitaire que nous traversons. Le conseil de l’ordre salue d’ailleurs leur dévouement et leur sens de la responsabilité collective car où qu’ils exercent, à l’hôpital, dans leur cabinet ou au domicile de nos concitoyens, ils font chaque jour l’honneur de notre profession. Les professionnels de santé, en première ligne dans cette épreuve, font preuve d’un sens du devoir admirable".



L'Ordre des Médecins rappelle et recommande à chacun de s’astreindre au respect des consignes fixées par les autorités et appliquer systématiquement les gestes barrières. En espérant la participation active de chacun pour freiner la contamination, faire preuve de responsabilité et ne pas engorger inutilement notre système de santé.