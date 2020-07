Oscar Temaru : "Nous voulons une justice avec un grand "J""

Le conseil fédéral du Tavini Huiraatira se réunit ce samedi matin dans la salle Piafau à Faa'a. L'occasion pour Oscar Temaru d'informer la presse de la rédaction d'une pétition pour qu'une "vraie" justice soit mise en place dans ce pays.

Polynésie la 1ère ; CT IT •

"C'est un règlement de compte et non, une justice"

"Nous voulons être jugés par nos pères et non par des étrangers"

Extrait discours d'Oscar Temaru

Le Tavini Huiraatira réunit ses dirigeants ce samedi matin, dans la salle Piafau à Faa'a.Au programme de la journée, le bilan des actions menées cette année et les projets à réaliser ces prochains mois.D'entrée, le président du parti indépendantiste, Oscar Temaru est revenu sur ses "pe'ape'a" (ennuis NDLR) avec la justice.Le Tavini Huiraatira lancera prochainement une pétition, "qui rappelle notre droit reconnu par les Nations Unies, notre droit de souveraineté et de propriété sur ce pays avec toutes ses ressources", déclare Oscar Temaru.Un document qui sera signé, selon le président du Tavini Huiraatira, devant le palais de justice de Papeete. Un acte symbolique pour "dire que nous voulons une justice avec un grand J".Oscar Temaru qui demande à ce qu'un ministre de la justice soit également nommé "pour notre fenua", et "là, on va régler nos comptes".Cet après-midi, les participants échangeront sur les stratégies du parti.Et enfin, Oscar Temaru aurait aussi laissé entendre qu'il n'y aura pas d'alliance avec le Tahoeraa Huiraatira.