Ouverture à Tahiti de la 14e conférence triennale des femmes du Pacifique

Quarante ans après avoir accueilli la toute première édition de la conférence des femmes du Pacifique en 1981, la Polynésie française est de nouveau le pays organisateur de cette manifestation. « Je me réjouis de trouver aujourd'hui, autant de femmes et d’hommes de bonne volonté venus discuter, débattre et partager ensemble, afin de bâtir des partenariats innovants pour améliorer la situation des femmes dans le bassin Pacifique », a indiqué Edouard Fritch lors de la cérémonie d’ouverture lundi 26 avril. Cette 14eédition de la conférence triennale est organisée en visioconférence et prend pour thème « Notre océan, notre héritage, notre futur – Autonomisons toutes les femmes du continent océanien bleu ».

Isabelle Sachet, ministre de la famille et des solidarités, en charge de l’égalité des chances :