Pā'oa ora S2#12 : Taiaru-Masingue, Lenoir-Hatitio, Emery, Tauru

Pā'oa Ora, l'aventure des familles formidables, reprend sur Polynésie la 1ère, avec ce 12e épisode proposé jeudi 31 mai à 20h05. Partez à la rencontre des familles Taiaru-Masingue, Lenoir-Hatitio, Emery et Tauru.

Polynésie la 1ère (MEL : IB) •

Dans ce 12e épisode, "Pā'oa Ora" nous fait découvrir 4 nouvelles familles.

Direction Ua Pou avec la famille EMERY, puis Huahine avec la famille TAURU, Moorea avec la famille TAIARUI-MASINGUE et Rimatara avec la famille HATITIO.

Famille Tauru (Huahine)

Huahine regorge de secrets, et celui de la recette du retia de la famille Tauru, à Haapu, en est un. Une recette transmise de génération en génération. Il prépare le retia chaque semaine ; un plat succulent à base d’eau et de lait de coco que les Polynésiens adorent déguster en famille lors des ma’a tahiti.

Famille Tauru • ©Polynésie la 1ère

Famille Emery (Ua Pou)

La famille Emery a trouvé refuge dans la vallée de Paaumea à Ua Pou depuis quelques mois. Avec la construction d’une des seules maisons autonomes de l’île, la famille Emery trouve son bonheur dans le fa'a'apu mais pas seulement. L’entreprenariat est une passion. Ils ont plusieurs boutiques de vêtements de sport et une société de location de voitures, et bientôt ce sera des excursions touristiques. La famille Emery fait bouger l’île, une bel exemple pour la jeunesse marquisienne d’aujourd’hui.

Famille Emery • ©Polynésie la 1ère

Famille Taiaru-Masingue (Moorea)

Angela Taiaru est originaire de Papara mais c’est à Moorea et plus précisément à Haapiti qu’elle a trouvé son bonheur auprès de son mari Yann Masingue. Elle y a fondé sa famille mais garde toujours sa passion pour le sport plus particulièrement le football. Passion qu’elle a reçu de ses parents et qu’elle partage à son tour avec sa petite famille.

Famille Taiaru-Masingue • ©Polynésie la 1ère

Famille Lenoir-Hatitio (Rimatara)

Motiha était agent de police municipale dans la commune de Faa’a avant de revenir, en 2019, sur son île natale de Rimatara, dans l’archipel des Australes. Désireux de renouer avec ses traditions, sa langue et sa terre, il prend la tête de la troupe de danse du village de Amaru. Il peut compter sur le soutien sans faille de sa femme Heiata, une grande danseuse de ‘ori tahiti. Elle a évolué avec les plus grandes troupes de danse de Tahiti. Leur activité principale ? L’agriculture et un élevage de poules pondeuses. Ils accordent une importance particulière aux valeurs transmises par leurs parents et leurs grands-parents.