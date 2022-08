Pā'oa ora S3#1 : Céran-Jérusalemy-Tehahe, Vimahi, Diard & Tavaitai

Pā'oa Ora, l'aventure des familles formidables, continue sur Polynésie la 1ère, avec ce 1er épisode de la saison 3 proposé jeudi 1 septembre à 19h25. Partez à la rencontre des familles Céran-Jérusalemy-Tehahe, Vimahi, Diard & Tavaitai.

Polynésie la 1ère (MEL : IB) •

Dans ce 1er épisode de la saison 3, Pā'oa Ora nous fait découvrir 4 nouvelles familles.

Pā’oa Céran-Jérusalemy-Tehahe

Le monde du Va’a a ses champions. Le duo de champions père et fils de Heitara Tehahe et son fils Kevin Céran-Jérusalemy a un palmarès impressionnant. A eux deux, ils ont gagné 6 Hawaiki Nui Va'a, 4 Molokai Hoe et toutes les courses locales individuelles comme le Te Aito et le Heiva. Une belle transmission des connaissances du va’a compétitif mais également des valeurs de famille de respect et d'humilité.

Pā’oa Céran-Jérusalemy-Tehahe • ©Polynésie la 1ère

Pā’oa Vimahi

Tevita Vimahi a rencontré sa femme, une Tahitienne, à l’Université de Hawai'i. Elle lui a ouvert son coeur mais également son pays il y a une dizaine d'années. Tevita peine à trouver un emploi stable car il n'est pas Américain mais Tongien. C'est auprès d'une famille de coiffeurs qu'il partage son quotidien et ses valeurs.

Pā’oa Vimahi • ©Polynésie la 1ère

Pā’oa Diard

Leia est née d’un métissage tahitien et métropolitain. Sa mère, Rosalie, est passionnée de 'ori tahiti. Elle lui enseigne les traditions familiales de la danse. Son père, gendarme, lui fixe l'objectif de faire de sa passion son métier tout en suivant des cours universitaires. L'entreprise familiale fait la promotion de la culture tahitienne dans toute la France mais également en Europe. Leia et sa famille représentent des marques de beauté, des causes environnementales et surtout Tahiti et ses îles.

Pā’oa Diard • ©Polynésie la 1ère

Pā’oa Tavaitai

La patriarche de la famille Tavaitai est Narii, un diacre protestant. Il enseigne les traditions à sa famille depuis plusieurs générations. La danse, la musique, le ahima'a font partie du quotidien puisque toute la famille est impliquée, surtout quand il s’agit d’accueillir de la famille qui vit en France. C’est un retour aux sources ceux qui viennent, mais pour Narii Tavaitai, c’est l'occasion de transmettre les valeurs polynésiennes de partage et de bienveillance. Selon lui, sans la langue tahitienne, la culture tahitienne n'existerait plus.