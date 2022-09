Pā'oa ora S3#2 : Tata, Brotherson, Teaurai & Utahia

Pā'oa Ora, l'aventure des familles formidables, continue sur Polynésie la 1ère, avec ce 2ème épisode de la saison 3 proposé jeudi 8 septembre à 19h25. Partez à la rencontre des familles Tata, Brotherson, Teaurai & Utahia.

Dans ce 2ème épisode de la saison 3, Pā'oa Ora nous fait découvrir 4 nouvelles familles.

Pā’oa TATA

La famille Tata réside dans la baie de Taioha, à Nuku Hiva. Comme beaucoup de familles marquisiennes, les Tata ont un pied dans le monde de l’agriculture et l’autre dans le monde du tourisme. Elle cultive de la vanille, élève des chèvres et accueille des touristes du monde entier dans sa pension. La famille Tata a à coeur de faire découvrir aux visiteurs le savoir-faire marquisien grâce aux connaissances transmises de génération en génération.

Pā’oa BROTHERSON

Fanny et Michel Brotherson sont des piliers de l’église adventiste. Leur passion pour la médecine traditionnelle est partagée avec toutes les personnes qu’ils rencontrent. « Ce que tu manges est ce que tu es », une citation qui porte sur l’importance de l’alimentation dans notre quotidien. C’est en famille que Fanny et son mari aident les personnes en quête d’une bonne santé en leur donnant des cours, mais également en leur proposant une bibliothèque de livres sur les plantes médicinales et les recettes qui contribuent à une meilleure santé.

Pā’oa TEAURAI

Florian est un passionné de va’a, qu'il pratique depuis son plus jeune âge. Il a fondé une famille, pris plus de responsabilités dans sa chapelle et créé une entreprise, mais il parvient toujours à passer un peu de temps chaque jour sur l’eau. Trouver un équilibre dans le monde physique et spirituel est très important pour Florian et sa femme. C’est grâce à cet équilibre que les valeurs de la famille sont plus fortes. Comme ils vivent à Bora-Bora, les enfants doivent partir faire leurs études. Florian et sa femme espèrent que l’enseignement qu’ils ont transmis à leurs enfants les aidera à trouver le bon chemin.

Pā’oa UTAHIA

Bruno Utahia, sa femme et leurs deux fils travaillent sur le quai de Fare, à Huahine. Leur entreprise, c’est la restauration. Ils ont un snack, mais un snack qu’ils ont construit eux-même. L’hygiène et la qualité sont les mots d’ordre de la roulotte des Utahia, ils fournissent d'ailleurs les meilleurs plats du coin ! Leur spécialité ? Le poisson. Malgré la crise économique, leur entreprise continue à s’épanouir. du fait de leur organisation et solidarité.