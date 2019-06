Peines confirmées pour Thierry Pageau

La cour d'appel de Papeete a jugé aujourd'hui l'affaire "Pageau" après un renvoi en novembre dernier, puis en mai dernier. Les juges ont enfin rendu leur décision. Les peines de 6 ans de prison ferme, d'interdiction de gérer une entreprise à vie et d'amende de 100 millions cfp dont Thierry Pageau avait écopé au tribunal correctionnel sont confirmées.



Parmi les 9 autres prévenus à avoir fait appel, Kalin Vernaudon écope de 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis, assortis d'une mise à l'épreuve de 3 ans, de 5 ans d'interdiction d'exercer ses droits civiques et de gérer une société et de 15 millions d'amende.



Thierry Pageau est présenté comme la tête d'un réseau d'une escroquerie à la défiscalisation ayant causé 2,8 milliards de préjudice. Sur les 13 prévenus dans cette affaire de fraude à la défiscalisation présumée, ils sont 10 à avoir fait appel, dont l’ancien élu Clarenntz Vernaudon, des entrepreneurs, des apporteurs d’affaires.