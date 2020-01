Les policiers locaux réagissent suite à l'agression d'un collègue à Marseille

A Tahiti, les collègues de Ariitea Haapaitahaa insistent sur les risques rencontrés et le manque d'effectif dans la profession.



Polynésie la 1ère/Mélissa Chongue •

Interview Teina Wallace

Ariitea Haapaitahaa, 25 ans, a été grièvement blessé d'un coup de couteau à l’abdomen samedi soir à Marseille, alors qu'il tentait de s'interposer dans une rixe entre jeunes dans le quartier des Chartreux. Ce jeune policier, tout juste sorti de l'école, n'était pas en service au moment des faits.Le pronostic vital du gardien de la paix n'est plus engagé.A Tahiti, Teina Wallace, policier depuis 20 ans, revient sur les difficultés et les risques du métier au micro de Belinda Tumatariri.Selon l'AFP, l'auteur présumé du coup de couteau, s’est rendu de lui-même dans un commissariat des quartiers nord de la ville.Agé seulement de 17 ans, il était accompagné de son avocat et a été placé en garde à vue.