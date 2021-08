Premier lundi de confinement : les automobilistes contrôlés

Un confinement est en vigueur dans l'archipel de la société depuis ce lundi. À 8 heures, les policiers étaient en place rue Foch à Papeete, pour contrôler les automobilistes. Quelques-uns étaient en infraction.

Mereini Gamblin •

Dès 8 heures, la police nationale était en place rue Foch, à Papeete, pour contrôler les automobilistes. Durant ce confinement de deux semaines, les déplacements sont autorisés s'ils correpondent à l'un des motifs impérieux. Dans ce cas, les automobilistes doivent systématiquement être munis d'une attestation de déplacement dérogatoire et de tout autre document pouvant justifier de ce motif.



©Pol.1

Six amendes en une heure



Ce lundi 23 août, la police nationale a donc vérifié que les automoblistes étaient bien en possession de leur(s) attestation(s) de sortie. Plus d’une centaine de véhicules et d’engins deux roues ont été contrôlés. À 8h40, six d'entre eux avaient déjà écopé d'une amende. Au regard des mesures en vigueur et de la situation sanitaire, ces contrôles sont qualifiés de "normaux" par les automobilistes.

Pour rappel, la contravention pour non-respect du confinement s'élève à 16 100 cfp. Elle peut être remplacée par un don de 5 000 cfp à la Croix rouge. Selon les profils, et notamment en cas de récidive, l'amende peut aller jusqu'à 450 000 cfp.