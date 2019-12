La Présidence offre un Noël pour les SDF

Des sans domicile fixe heureux, jeudi 19 décembre, à la Présidence. Et pour cause, à l’approche de Noël, le gouvernement leur prépare un repas de fête. Hier soir, ils étaient près de 250 servis par les membres du gouvernement.



Polynésie la 1ère (MLSF), Abinera Tematahotoa •

©polynesie

©Polynésie la 1ère ...

C'est presque devenu une tradition... A chaque Noël, la Présidence invite les sans domicile fixe à partager un bon repas de Noël.Jeudi soir, ils étaient nombreux à y participer. Aujourd'hui, on compte pas moins de 250 SDF dans les rues du centre ville de Papeete. S'il s'agissait de la 7e édition de ce repas de Noël organisé de la sorte, pour certains, c'était la première fois qu’ils mettaient les pieds à la Présidence et leur joie se lisait sur les visages.Pour Denis Hoata, responsable du centre Te Haapuraa à Tipaerui, qui accueille les SDF toute l'année, ce moment est un temps departage important car ce n'est pas facile de vivre avec eux au quotidien.Au programme de cette soirée, plusieurs prestations de danses, avec les groupes All In One et l’école de danse de Moeata Laughlin, de chants, ou encore des animations d’humoristes. Le repas a ensuite été servi par le Président et les membres du gouvernement qui ont également offert des cadeaux de Noël. .