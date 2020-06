Les procurations établies pour le second tour restent valables

Le second tour des élections municipales a été repoussé du 22 mars au 28 juin mais les procurations de vote établies à cette occasion demeurent valides.

Le second tour des élections municipales aura lieu le 28 juin prochain. A cette occasion, les services du Haut commissariat indiquent :" En application du décret 2020-643 du 27 mai 2020, les procurations établies pour le second tour initialement prévu le 22 mars 2020 restent valables pour le scrutin du 28 juin 2020.En revanche,pour le second tour. Il conviendra en conséquence d’établir une nouvelle procuration.Les électeurs qui n’ont pas de procuration valide et qui ne seront pas en mesure de se rendre dans leur bureau de vote le 28 juin peuvent, dès à présent, établir une procuration de vote en se rendant dans une brigade de gendarmerie, à la direction de la sécurité publique à Papeete (DSP) ou au Tribunal de première instance.Pièces obligatoires à fournir :Le mandataire choisi pour accomplir les opérations de vote doit être inscrit sur les listes électorales de la même commune que l’électeur, mais pas nécessairement dans le même bureau de vote. Le mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations dont une seule établie en France.Enfin, la procuration peut être établie pour un scrutin déterminé ou pour une durée d’un an.