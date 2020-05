Punaauia, Faa'a et Nuku Hiva installent leurs conseils municipaux

Ce samedi 23 mai a vu les maires sortants retrouver leurs fauteuils respectifs. Ainsi, à Punaauia, Faa'a et Nuku Hiva, les conseils municipaux ont installé les édiles élus dès le premier tour. Simplicio Lissant, Oscar Temaru et Benoît Kautai : tous ont été reconduits dans leur mandat.

En théorie, les conseils municipaux doivent être installés 5 à 10 jours après les élections municipales. Les maires élus dès le premier tour le 15 mars dernier devaient donc être installés 5 à 10 jours plus tard. Mais en raison de la crise de la Covid, les mandats des maires sortants ont été prorogés.

Un décret a été pris le 15 mai dernier pour faire courir ce nouveau délai de 5 à 10 jours à compter du 18 mai. Aussi, les maires élus dès le premier tour des élections municipales peuvent s'installer entre le 23 et le 28 mai.

Ce samedi 23 mai, trois mairies ont installé leurs conseils municipaux respectifs : Punaauia, Faa'a et Nuku Hiva voient leurs maires sortants reconduits.

Simplicio Lissant réélu avec le soutien de Teva Rohfritch à Punaauia

Avec 68,43% des suffrages récoltés dès le premier tour, le maire sortant, Simplicio Lissant, a été réélu sans surprise par le conseil municipal ce samedi 23 mai, avec le soutien de la liste menée par Teva Rohfritsch. 34 voix pour et 1 nul. "Travaillons ensemble, la campagne est finie" a déclaré le maire de Punaauia, Simplicio Lissant.

Oscar Temaru s'installe dans son 7e mandat

A Faa'a, sans surprise, Oscar Temaru est élu, ce samedi 23 mai, pour un 7e mandat, à la majorité absolue du conseil municipal. 30 suffrages sur 35 votants.

Lors du premier tour des élections, la liste d'Oscar Temaru avait récolté 61,97% des voix.

Benoît Kautai retrouve son fauteuil à Nuku Hiva

A Nuku Hiva (Marquises), le conseil municipal a également procédé à l’élection du maire et de ses adjoints.En effet, lors du premier tour des élections municipales, la liste Te Henua Enata a Tu, du maire sortant Benoît Kautai, a remporté 53,1% des votes. La liste s’est donc vu attribuer 19 sièges sur les 23 que compte le conseil municipal de la capitale marquisienne.Conformément au calcul de la prime majoritaire, les quatre derniers sièges du conseil sont attribués à la liste Taha ia katahi de Pierre Cancian, seule liste d’opposition.Ainsi,. Ses six adjoints sont désormais Jeanne-Marie Kautai, Casimir Tamarii, Mathilde Taupotini, Max Peterano, Victorine Ciantar et Gordon Falchetto.Yvonne Katupa, la doyenne de l’équipe municipale, reste maire déléguée du village de Hatiheu et Nicolas Haiti devient celui du village de Taipivai.Enfin, Pierre Cancian, Juliana Hokaupoko, Wenceslas Falchetto, Jeanne Otto, Laïza Deane et James Tekohuotetua font leur entrée dans le conseil municipal de Nuku Hiva.