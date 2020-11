Hommage : il offre un portrait aux parents de Heimata Neuffer

Torea Chan, dessinateur amateur, a offert aux parents de Heimata Neuffer, champion de boxe décédé brutalement dans un accident de voiture, un portrait de leur fils en noir et blanc.

Un ring et les récompenses du boxeur ont été installés sur sa tombe. • ©Julien VESCOVALI/Polynésie la 1ère

Emotion pour les parents du champion de boxe, Heimata Neuffer, décédé brutalement dans un accident de voiture, le 13 novembre dernier, à Raiatea. Ce samedi 21 novembre, Torea Chan, directeur d'école à la retraite de Taha'a, leur a offert un dessin en noir et blanc, qu'il a réalisé en une journée au lendemain de la mort du champion.Torea Chan, artiste amateur, a ainsi voulu rendre hommage à ce jeune boxeur.Cette journée était également l'occasion pour la famille et les amis, de se retrouver près de la tombe du champion pour y élever un ring et installer les nombreux trophées décrochés au cours de sa carrière de sportif.