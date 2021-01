Raiatea : Nicole Bouteau rencontre les 20 stagiaires sous convention CAE

Polynésie La 1ère / Communiqué de la Présidence de la Polynésie française •

En 2020, dans le cadre de ces stages, la municipalité a mis en place un projet pédagogique avec un parcours de formations proposé aux bénéficiaires du dispositif afin de les aider dans leur choix d'insertion professionnelle. Ainsi, et dans le cadre du développement touristique de Raiatea centré sur le patrimoine naturel et culturel, trois jeunes, formés à l'activité de guides de randonnées pédestre et lagunaire, ont accueilli et guidé la délégation tout au long des visites en mettant en pratique les connaissances acquises tant en matière de maîtrise de la langue anglaise, qu'en matière de prise en charge de groupes ou encore de connaissances historiques et culturelles notamment.

Cette formation en immersion permet aux jeunes demandeurs d’emplois de Taputapuatea de bénéficier des conseils de professionnels. Ils peuvent ainsi découvrir tous les aspects du métier. À l’issue de leur stage, et dès que les conditions de voyage de ces pays le permettront, ils partiront en échange culturel en Nouvelle-Zélande, à Hawaï et à Rapa Nui afin de parfaire leur connaissance et leur pratique de langues étrangères.

La ministre a également visité le chantier de construction de la pirogue double traditionnelle qui sera placée sur l’esplanade « Tu Marama » à Papeete et qui viendra finaliser l'aménagement récemment inauguré. Sous la direction de John Rere, 20 jeunes de Taputapuatea sont actuellement formés aux techniques de construction de pirogues traditionnelles. L'enseignement a débuté en juillet dernier. Séduit par la qualité des pirogues, le maire de la commune, Thomas Moutame, souhaite qu’une dizaine de pirogues, puissent être réalisées à terme afin de proposer des circuits de remontée de la rivière Faaroa mais également pour faire découvrir aux visiteurs le lagon de Raiatea. Il s'est réjoui de ce partenariat entre le Pays et sa commune dans le cadre de ce projet.

©Présidence de la Polynésie française

Nicole Bouteau a quant à elle remercié et félicité l'ensemble des intervenants de ce programme. Il ouvre des horizons aux jeunes qui participent à ce projet pluridisciplinaire au cours duquel différentes activités leur sont proposées. La ministre s'est ensuite adressée aux stagiaires en les encourageant dans leur formation, et en leur indiquant que le Pays sera également à leurs côtés pour soutenir et accompagner leur projet d'insertion professionnelle.