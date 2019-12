Raiatea : une sortie récréative pour les jeunes en difficultés familiales

A Raiatea, une journée récréative est organisée pour des élèves en difficultés sociales. Une première pour ces jeunes issus des collèges du public et privé de l'île. La direction de la solidarité et de la famille leur a offert une journée de sortie en vélo électrique.

Polynésie la 1ère (MLSF), Julien Vesco •

Une belle journée pour s'occuper de ces enfants en difficultés sociales et les sortir un peu de leurs carcans familiaux stressant. A Raiatea, ils ont ainsi pu profiter d'une sortie vélo d'un nouveau genre très à la mode le VAE : le vélo assisté électriquement.Les 10 élèves en difficultés familiales ont allié détente, sport avec l'écologie en ramassant les détritus au bord de la route. La communauté de communes Hava'i leur a, en effet, fourni sacs et gants de ramassage des déchets. L'idée de cette journée est de "finaliser une année qui pour la plupart a été relativement difficile (...) et faire une journée festive", explique Philippe Herbillon, éducateur spécialisé au sein de la DFSE, la Direction Solidarité Famille Egalité.