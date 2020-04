Nouvelles mesures barrière dans les commerces

Il est impératif de respecter une distanciation sociale et une gestion du flux de la clientèle

CM / communiqué

Le Haut commissariat précise par arrêté les nouvelles modalités d’accueil du public dans les commerces autorisés à recevoir du public"Une consultation des représentants de commerçants locaux par les autorités de l’Etat et du Pays a été menée la semaine dernière pour faire le point sur la mise en œuvre du confinement et ses conséquences dans la vie quotidienne des commerces recevant du public.Afin de lutter contre la propagation du Covid-19 sur le fenua, le Haut-Commissaire a pris un arrêté précisant les modalités de mise en œuvre des mesures d’hygiène et de distanciation sociale dans tous les commerces autorisés à recevoir du public, notamment les magasins d’alimentation.Ces mesures qui s’imposent à tous dans ce contexte de crise sanitaire sont essentielles pour empêcher la contamination des clients lorsqu’ils se déplacent au magasin.Cela passe par la mise en place de mesures exceptionnelles telles que la réduction de 50% de la capacité d’effectif maximum, une nouvelle organisation dans l’aménagement et la gestion des flux des clients.Ces mesures viennent conforter les initiatives déjà mises en œuvre par les commerçants pour protéger leur clientèle et leurs personnels. Les clients, en respectant strictement les gestes barrières, sont acteurs de la bonne application de ces nouvelles mesures. Ces deux fiches rappellent l’ensemble des recommandations que doivent suivre les commerçants et leurs clients pour garantir la protection et la sécurité de tous".

