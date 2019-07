Il n'y a pas que les hommes qui ont le droit d'avoir leurs compétitions de surf... La Reef Vahine Cup met à l'honneur les surfeuses à Papara, sur le spot de Taharu'u. La compétition a débuté hier, dans des conditions dantesques, avec une forte houle, de la pluie et du vent. Dans la catégorie Open, les finalistes sont Tepoe Tefaatau, Marion Philippe, Hereiti Manuel et Tehani Tefaatau. Dans la catégorie Open, les demi-finales sont en train de se dérouler.



La compétition se clôture demain, pas de pluie mais du vent et de la houle sont à prévoir.