Une rentrée sous le signe de la Covid

Une rentrée scolaire 2020 sous le signe de la Covid-19. Le ministère de l'Education, le vice-rectorat, les associations de parents d'élèves et les syndicats de l'éducation se penchent actuellement sur les procédures à mettre en place. Plus de 62 000 élèves sont attendus.

AM, TD, LGT •

La rentrée scolaire 2020-2021 se fera dans un contexte particulier. Deux nouveaux cas importés de Covid-19 ont été détectés en Polynésie, ces dernières semaines.



A cinq jours de la rentrée, la ministre de l'Education, Christelle Lehartel, et le vice-recteur rencontrent la Fédération des parents d'élèves et les syndicats.

Au cœur des discussions à la Direction générale de l'éducation et des enseignements, le protocole sanitaire qui sera mis en place pour protéger les élèves et les équipes pédagogiques.

A l’image du dernier trimestre, le lavage des mains sera en place à l’entrée des établissements. Le port du masque sera fortement recommandé pour les élèves de plus de 11 ans et obligatoire pour les enseignants.

Les communes seront mises à contribution pour désinfecter les écoles.

En revanche, la distanciation sociale disparait.



Le président de la Fédération des associations de parents d'élèves se dit "satisfait" des réponses apportées, à quelques nuances près : "Il y aura une fermeture partielle ou totale des établissements s'il y a des contaminations avérées. Qu'adviendra-t-il de l'égalité de traitement des élèves par rapport aux examens ? Si on ferme les écoles dans une île en particulier, ces élèves n'auront pas le même traitement dans le cadre de l'éducation qui leur sera transmise. La ministre nous a assurés que, dans ce cas, il y aurait la continuité pédagogique. Nous attendons et nous resterons vigilants."



Dans le second degré, sur les 187 personnels enseignants affectés en Polynésie, 5 testés positifs ont été contraints de reporter leur départ.