La sortie de l'indivision immobilière facilitée

Portée par le député de la Martinique Serge Letchimy, la loi adoptée le 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale, en vue notamment de dynamiser la politique du logement outremer, vient d'être adaptée à la Polynésie française.Cette loi ne concernait jusqu'à présent que les départements d'outremer et les collectivités de Saint Pierre et Miquelon, St Barthélémy et St Martin.Elle s'inspire d'un texte initialement applicable à la Corse depuis 2017.Promulguée le 26 juillet dernier, cette loi prévoit que : "",En cas d’opposition, le tribunal foncier de la Polynésie française peut être saisi dans les délais légaux.