Suivez le concert solidaire Te aho paruru

Le concert Te aho paruru est à suivre en direct sur Internet et en radio. Il est entièrement gratuit pendant 3 heures. Vous avez la possibilité de faire des dons pour les familles démunies.

LGT •

Le plus grand concert live solidaire à suivre sur Internet et en radio commence ce samedi 25 avril à 15. 3 heures de live avec les plus belles voix locales. Le groupe E ono et Rangitea Bennett ont ouvert le spectacle. A suivre : Teiva LC, Guy Laurens, Vaiana Perez, Vaitiare Tuhoe ou encore Silvio Cicero...18 passages au total. "Du vrai live, pas comme le concert de Lady Gaga qui était un peu un faux live", sourit Taimana Ellacott de l'association Tamarii Hauti, organisatrice de l'évènement.Si le concert se déroule au grand air, dans un lieu tenu secret pour éviter d'attirer les curieux, il est à suivre en direct sur les plateformes web et en radio.Il est entièrement gratuit, mais avant, pendant et après le concert, vous pouvez faire des dons à la fondation Te Anavai qui redistribuera aux plus démunis de cette crise du coronavirus : l'Ordre de Malte Tahiti, l’Accueil Te Vai-ete du Père Christophe, le Secours Catholique et les services sociaux des communes, et de venir en aide à celles et ceux qui sont sans domicile fixe, qui ont perdu leur travail et qui n'ont plus les moyens de nourrir leur famille ou de payer leur loyer.Il est aussi possible de faire un don en achetant des t-shirts sur teeshirt@totiare.com : l'intégralité des fonds sera reversée aux associations.